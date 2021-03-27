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قناة السويس: السيسي يتابع يوميًا جهود التعامل مع السفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك سفن أكبر من السفينة الجانحة مرت بقناة السويس من قبل، كما أن السفينة الجانحة عبرت قناة السويس من قبل دون مشاكل، وهو ما يؤكد أن قناة السويس صالحة لهذه الأعماق والأحجام من السفن.

وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نواجه صعوبة في تعويم السفينة بسبب سرعة الرياح والمد، وقد نلجأ لتخفيف حمولة السفينة إذا لم تنجح جهود تعويمها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء والدول المصرية بأكملها بما يتم، وهناك متابعة يومية من الرئيس للتعامل مع السفينة الجانحة، معقبًا: "مش ممكن هقول حاجة مش حقيقية أو اخبي حاجة".

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