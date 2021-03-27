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تعرف على تفاصيل أغنية هدى الجديدة

السبت 27/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة هدى، الأسبوع المقبل لتسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "كسر عين" وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية"كسر عين" من كلمات صلاح مندى، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي إسلام شيتوس.

جدير بالذكر أن هدى، انتهت مؤخرًا من تسجيل عدة أغاني ومن المفترض طرحهم على فترات متقاربة خلال الفترة المقبلة، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، أحمد علاء الدين، أحمد البرازيلى، زووم، عماد عبيد، هانى فاروق، محمد هارون..

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