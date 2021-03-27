رئيس قناة السويس: لا يمكن تحديد موعد لتعويم السفينة الجانحة

قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن فرض الغرامات على السفينة الجانحة أحداث قانونية سيتم البت فيها وحساب التعويضات والخسائر عقب انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أن الحادث يحدث في جميع أنحاء العالم، منوهًا بأن هناك أكثر من 800 ألف سفينة عبر القناة خلال العام الماضي ولم يقع أي حادث.



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الحادث كان له تأثير على العالم أجمع، حيث اضطرت بعض السفن للعبور من رأس الرجاء الصالح، منوهًا بأن قناة السويس كممر ليس لها دخل بالحادث فهو ليس متعمد، ولن تفقد عملاءها بسبب هذا الحادث، وقد تقدم حوافز جديدة.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تأثرت بهذا الحادث وهذا لا يمكن انكاره، منوهًا بأنه من الصعب تحديد توقيت زمني محدد لحل مشكلة السفينة الجانحة؛ ونتوقع في أي لحظة أن تنزلق السفينة، وتعهد بالعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من السفن المتواجدة بالانتظار عقب تعويم السفينة.

