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البورصة في أسبوع.. "الأجانب" يسجلون مبيعات بـ 102.1 مليون جنيه
السبت 27/مارس/2021 - 04:12 م
نيفين سمير
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تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة المصرية
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تسجيل تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي مببعات بقيمة 152 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد تراجعات ملحوظة في مؤشرات السوق.
وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافي قدره 102.1 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب بنحو البيع بحوالي 49.8 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون إلى الشراء دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” بنسبة 0.44% ليغلق عند 10870 نقطة ، وهبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.34%% إلى 1842 نقطة، ونزل مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 8.48% ليصل إلى منطقة 2788 نقطة.
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