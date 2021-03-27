21.6 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالى قيمة التداول في بورصة النيل قد سجل نحو 21.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.4 مليون ورقة منفذة على 2160 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 30.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.54%.





وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي إلى 15.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.290 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



