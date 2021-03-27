Advertisements

21.6 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

السبت 27/مارس/2021 - 04:16 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
Advertisements
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالى قيمة التداول في بورصة النيل  قد سجل نحو 21.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.4 مليون ورقة منفذة على 2160 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 30.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.54%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي  إلى 15.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.562 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.290 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وتم توزيع إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 736.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.9 ألف عملية ، وبلغت قيمة التداول بـ" EGX 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 97.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ" EGX 100" نحو 4.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 157 ألف عملية.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 9 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ أقل من ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ أقل من ساعتين

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 11 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ يوم

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

02:45 م

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها