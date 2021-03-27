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رئيس هيئة قناة السويس: 14 قاطرة تشارك في تعويم السفينة الجائحة

السبت 27/مارس/2021 - 04:24 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، الذي عقده في محافظة السويس، أن هناك 14 قاطرة تشارك حاليا في عملية تعويم السفينة البنمية الجائحة، لافتا أن تلك السفينة عبرت قبل ذلك القناة دون أي مشاكل، ولا يوجد زمن محدد في إنهاء عملية جنوح السفينة، وأن عبور السفن عن طريق رأس الطريق الصالح غير أمن ومكلف جدًا.

وأكد أن مهمة التكريك هي إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، وذلك للوصول للغاطس الملائم لتعويم السفينة والذي يتراوح من ١٢ إلى ١٦ مترا، وندرس حاليا الاستعانة بأحد العروض الدولية لتعويم السفينة الجائحة في القناة، وذلك كأحد العروض البديلة، لافتا انني أتجنب تخفيف الحمولة في الوقت الحالي.

وأشار الفريق أسامة ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا وضع السفينة الجائحة، وباهتمام لحظة بلحظة، لافتا أن شركة SMIT الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن عدد السفن المتواجدة في الانتظار في القناة هي 321 سفينة نقدم لها كافة الخدمات اللوجستية، مؤكدًا إننا تلقينا عروض عن عدة مساعدات من عدة دول، وسوف نخفف حمولة السفينة لو لم ننجح في تعويم السفينة،

لافتا أن حجم السفينة البنمية الجائحة جعل التعامل معها صعب، مضيفا أن لم يحدث أي وفيات أو إصابات، أو تلوث للمياه بسبب تلك السفينة، ونقدم كافة الخدمات للسفن العالقة في القناة.

وثمن رئيس هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن، ومؤكدًا على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

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تعويم السفينة الفريق أسامة ربيع السفينة الجانحة

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