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امريكا تسدد ديون السودان للبنك الدولى بقيمة 1.1 مليار دولار

السبت 27/مارس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
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 وقع السودان والبنك الدولى اتفاقا لسداد متأخرات ديون السودان لدى البنك الدولى بعد نحو ثلاثة عقود.

وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، فى كلمة حلال احتفال اقيم بالخرطوم اليوم (الجمعة)، "إننا نحتفل اليوم بالبدء فى إعفاء الديون وفتح الباب أمام التمويل الخارجى".

وأضاف "نتعهد لشعبنا ولشركائنا الدوليين بالمضى قدما فى التخطيط للاستفادة من مصادر التمويل لاقامة مشروعات تنموية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خلال كلمته فى الاحتفال، "إن تسوية المتأخرات لدى البنك الدولى يتيح للسودان الحصول على تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى".

وعبر ابراهيم عن امتنان بلاده للولايات المتحدة الأمريكية التى يسرت تسديد متأخرات ديون السودان لدى البنك الدولى من خلال تقديم قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، حصول السودان على تمويل تجسيري بقيمة 1.15 مليار دولار من الولايات المتحدة لتمكينه من سداد متأخراته على البنك الدولي.

وتعهدت وزارة الخزانة الأمريكية بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم أجندة الإصلاح في السودان والجهود المبذولة لتأمين تخفيف الديون في العام 2021.

ويمثل سداد السودان لمتأخرات ديونه لدى البنك الدولى بداية لاستعادة التعاملات الطبيعية بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والوكالة الدولية متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) بعد قطيعة قرابة الثلاثين سنة.

وتمكن عملية سداد المتأخرات، السودان من الاستفادة وفوراً من برنامج البنك الدولي للدعم المُيسَّر من خلال تمويل مباشر بقرابة الـ 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرةً لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة و420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأُسر، والذي يهدُف لمساعدة حكومة السودان في تخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها لأجل بناء الاقتصاد.

وتتولى حكومة انتقالية يقودها مدنيون السلطة في السودان منذ أبريل 2019 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير.

ويسعى السودان لإعفاء ديونه الخارجية التى تتخطى 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين أخرين

 

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