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ريال مدريد يحسم موقفه مع نجمه المعار

السبت 27/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقف من بيع نجمه النرويجي مارتين أوديجارد الذي يلعب على سبيل الإعارة في آرسنال الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن آرسنال ليست لديه أي فرصة للتعاقد مع أوديجارد بشكل نهائي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تزال تثق في أوديجارد وترى بأن النجم النرويجي الشاب سيكون جزءًا أساسياً من خططهم المستقبلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد انضم إلى آرسنال في يناير الماضي وخاض مع الجانرز حتى الآن 12 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين.

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ريال مدريد ارسنال أوديغارد

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