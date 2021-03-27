موعد مباراة الأهلي والمريخ في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا





يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل حسم التأهل لدور الثمانية.





موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تغلب على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتغلب الأهلي على المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة، برصيد 10 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



