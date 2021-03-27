محطات في حياة الإمبراطور أحمد زكي

تحل اليوم ذكرى رحيل النجم أحمد زكي والذي قدم عدد كبير من الأعمال الفنية القيمة، والتي رسخت في قلوب جمهوره إلى يومنا هذا.



ويرصد "الفجر الفني" محطات في حياة النجم الراحل أحمد زكي:



1- ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949 فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



2- حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.



3-بدأ أحمد زكي مسيرته الفنية من خلال مسريحة "العيال كبرت" والتي أتقن دوره بها وأشاد به الجميع.



4- كان أول دور بطولة للنجم الراحل أحمد زكي فيلم "شفيقة ومتولي".



5- قدم أحمد زكي شخصية عميد الأدب العربي طه حسين والرئيس الراحل أنور السادات وجمال عبد الناصر.



6-تزوج النجم الراحل أحمد زكي من هالة فؤاد وأنجب منه نجله الراحل هيثم أحمد زكي ولكنهما انفصلا بسبب خلافات حدثت بينهم.