شاهد.. لحظة سقوط جزء من عمود حديدي بكوبري ترسا الجديد بالمريوطية (فيديو)

حصلت بوابة "الفجر"، فيديو لحظة سقوط جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا بالمريوطية.



انهار جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا الجديد على سيارة ميكروباصين بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأصيب شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة التي شهدتها منطقة المريوطية.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.