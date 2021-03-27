أبرزها تجسيد شخصيات عظيمة.. تعرف على بعض أعمال الإمبراطور أحمد زكي

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الإمبراطور أحمد زكي وذلك عقب صراع طويل مع مرض السرطان، وعقب تأديته أدوار مازالت راسخة في عقول جمهوره.



ويرصد "الفجر الفني" أبرز أعمال أحمد زكي في ذكرى وفاته:



برع النجم الراحل أحمد زكي في عدد من الأفلام السينمائية: "أيام السادات، وناصر ٥٦، والهروب، والبرىء، وأحلام هند وكاميليا، وأرض الخوف، وزوجة رجل مهم، وشفيقة ومتولى، وإسكندرية ليه،وطائر على الطريق، النمر الأسود "، "والعوامة 70، وأبناء الصمت، ووراء الشمس والراقصة والطبال،والحب فوق هضبة الهرم، والبداية، والبيه البواب،والراعى والنساء، وضد الحكومة، وسواق الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة، ومعالى الوزير، وحليم".



تفوق النجم الراحل أحمد زكي في تجسيد شخصيات منها طه حسين والرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات، والعندليب عبد الحليم حافظ.