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تقريبا.. نسخة للأطفال فقط من تطبيق انستجرام

السبت 27/مارس/2021 - 04:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعمل شركة فيس بوك على تعزيز تواجدها في الشبكات الاجتماعية من خلال إطلاق نسخة من تطبيق انستجرام موجهة للأطفال تحت عمر 13 سنة.

وقد أخبر فيشال شاه، نائب رئيس انستجرام لتطوير المنتجات، موظفيه بهذا عبر رسالة خاصة قال فيها أن أدم موسيري، مدير التطبيق، سيقوم بالاشراف المباشر على المشروع الجديد، فيما ستقود بافني ديوانجي، نائب الرئيس، مهمة إدارة وتطوير المشروع، بحسب موقع BuzzFeed.

كما تمنع فيس بوك وغيرها من الشركات انضمام الأطفال تحت 13 سنة إلى تطبيقاتها؛ مثل انستجرام. لكن هذا الأمر لم يمنع الكثير من الأطفال من الاشتراك في مثل هذه التطبيقات من خلال إدخال تاريخ ميلاد مزيف يظهر أنهم أكبر سنًا، وهو الأمر الذي تعيه معظم الشركات. فسبق لجوجل أن طورت يوتيوب كيدز لهذا الغرض، وفيس بوك طورت تطبيق ماسنجر كيدز وفي طريقها لانستجرام كيدز سيكون التالي.

وبينما لا يوجد أي معلومات حول هيكلية وشكل التطبيق المنتظر لاسيما وأن المشروع قد بدأ للتو، لكن من المتوقع أن تسمح انستجرام للأشخاص الموثوقين أو الأطفال فقط بعرض محتوى يتناسب مع الفئة المستهدفة وتجنب محتوى الكبار، وهو الأمر الذي يمكن أن نراه في إعلانات التطبيق على المدى البعيد بعد إطلاقه.

كما يظهر هذا الخبر سريعًا بعد إعلان انستجرام في وقت سابق عن سياسة جديدة تمنع البالغين من مراسلة المستخدمين تحت 18 سنة، إلا في حال كانوا يتابعونهم، ولذلك لمنع التحرش واستغلال الأطفال.

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