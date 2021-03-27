رجيم لحرق دهون الجسم في أسبوع.. جربيه

نقدم لكم رجيم نتائجه فعاله لحرق الدهون المتراكمة في أسبوع واحد فقط، وللحصول على جسم مثالي ووزن رشيق دون دهون متراكمة اتبعوا التالي:







اليوم الأول

• الفطور: بيضة مسلوقة (أو كوب من اللبن منزوع الدسم)، مع شريحة من الـ"توست" الأسمر (أو ربع الرغيف من الخبز الأسمر)، وحبة من الخيار.

• الغداء: صدر من الدجاج منزوع الجلد المشوي، مع طبق من سلطة الخضروات (أو الخضروات المسلوقة).

• العشاء: شريحة من الجبن قليل الدسم، مع ربع الرغيف من الخبز الأسمر (أو شريحة من الـ"توست" الأسمر أو طبق من سلطة الخضروات).





اليوم الثاني

• الفطور: شريحة من الجبن قليل الدسم، وشريحة من الـ"توست" الأسمر.

• الغداء: شريحة من اللحم المشوي، مع طبق من الخضروات، و3 ملاعق من الأرز ذي الحبة الكاملة.

• العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم، مع فرم ثمرة من الفواكه الطازجة.





اليوم الثالث

• الفطور: بيضة مسلوقة، وطبق من الخضروات الطازجة.

• الغداء: قطعة من السمك المشوي، مع طبق من سلطة الخضروات، و3 ملاعق من الأرز ذي الحبة الكاملة.

• العشاء: طبق من سلطة الخضروات.





اليوم الرابع

• الفطور: 3 ملاعق من البقوليات (الفول المدمس أو الحمص...)، مع شريحة من الـ"توست" الأسمر.

• الغداء: صدر من الدجاج منزوع الجلد المشوي، مع طبق من السلطة الخضراء (أو طبق من شوربة الملفوف).

• العشاء: بيضة مسلوقة، مع شريحة من الـ"توست" الأسمر، وحبة من الخضروات.





اليوم الخامس

• الفطور: شريحة من الجبن قليل الدسم، وربع الرغيف من الخبز الأسمر، مع طبق من الخيار والخسّ.

• الغداء: حبة من البطاطس المهروسة، مع طبق من شوربة الخضروات.

• العشاء: بيضة مسلوقة، مع ربع الرغيف من الخبز الأسمر.





اليوم السادس

• الفطور: كوب من الزبادي قليل الدسم، مع فرم ثمرتين من التفاح.

• الغداء: صدر الدجاج المطهو (من دون زيت)، وطبق من الخضروات المشوية، مع 3 ملاعق من الأرز الأسمر.

• العشاء: بيضة مسلوقة، مع ثمرة من الخيار.





اليوم السابع

• الفطور: 5 ملاعق من البقوليات، مع عصير الليمون الحامض وملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، وربع الرغيف من الخبز الأسمر.

• الغداء: عبوة من التونا المحفوظة في الماء، مع طبق من سلطة الخضروات.

• العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم، بالإضافة إلى ثمرة من التفّاح.