هصدر بيان كل ساعة.. رئيس هيئة قناة السويس يوجه مناشدة للإعلام

قال الفريق أول أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه عقب تعويم السفينة سيتم فحصها وإجراء تفتيش بمكان أمن يسمح برباطها دون تعطيل حركة الملاحة؛ لحين التأكد من أن جميع المعدات تعمل، ولا يوجد تسريب مياه، يتم السماح لها بالعبور.



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه لا يعتقد أن هناك توكيلات أو خطوط ملاحية ستغير المرور بقناة السويس، مازالت هي الأسهل والامن والأيسر وبها خدمات متميزة، وستعود للقناة كما كانت في أقرب فرصة، حيث أن العبور برأس الرجاء الصالح غير أمن ويأخذ وقت وتكلفة أكثر.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم تعليق الملاحة مؤقتًا اعتبارًا من ظهر الأربعاء لحين الانتهاء من اعمال تعويم السفينة، مناشدًا بأخذ البيانات والمعلومات الصحيحة من الهيئة حيث تصدر بيانات كل 6 ساعات، والابتعاد عن الشائعات والتشكيكات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "لو استلزم الأمر هصدر بيان كل ساعة"، موضحًا انه سيتم استكمال محاولات تعويم السفينة بمجرد انتهاء المؤتمر.



وتابع، أنه لا يوجد مشكلة في قيام الإعلاميين بتصوير السفينة الجانحة، مثمنًا جهود الإعلام لإظهار ما يتم من اجراءات لتعويم السفينة.

