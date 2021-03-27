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ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

السبت 27/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حصلت الفجر على صورا ترصد سقوط جزء من عمود كوبري ترسا بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة.


وكشفت مسؤولة، عن ملابسات سقوط جزء من عمود كوبري ترسا الجديد، بمنطقة المريوطية، إذ تبين أن عمود حديدي تحت الإنشاء، انهار بسبب رطوبة الأرض.


وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه أثناء ميل العمود الحديدي حدث احتكاك بجسم الكوبري ما ساعد مستقلي السيارتين إلى النزول قبل سقوطه عليهم.. "العمود مال في حوالي 3 دقائق".


وأكدت المصادر، أن الحادث أسفر عن تحطم ميكروباصين، وأن سائق المصاب حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى المستشفى.


وكان انهار جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا الجديد على ميكروباصين بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وأصيب سائق إحدى السيارتين جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.


وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالواقعة التي شهدتها منطقة المريوطية.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، كما انتقل المهندس خالد الجندي نائب رئيس حي الهرم إلى موقع الحادث، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا
ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

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