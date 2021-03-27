Advertisements
سوريا ترشد من استهلاك النفط بعد تعطل الملاحة بقناة سويس
السبت 27/مارس/2021 - 04:42 م
وكالات
Advertisements
قالت وزارة النفط السورية يوم السبت إن شحنات الوقود ستواجه تأخيرات
بسبب "جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها" قناة السويس، مما أعاق حركة الملاحة
في الممر المائي منذ يوم الثلاثاء.
وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من
القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر
الممرات البحرية ازدحاما في العالم.
وقالت وزارة النفط في بيان "بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها
عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد. وضمانا لاستمرار تأمين
الخدمات الأساسية للسوريين... فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات
المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت-بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن"
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements