كسور في العظام وتدخلات جراحية.. تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج

لا تزال الحكومة تتابع تداعيات حادث تصادم قطارين أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا، فى محافظة سوهاج، الذى وقع ظهر أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا بين مصابين ووفيات.



وعقد الدكتور مصصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، كشف فيه عن ملابسات الحادث، وما تم من جهود لاحتواء تداعياته، وعلاج المصابين، وصرف التعويضات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى الضحايا.



ومن بين الوزراء المشاركين فى المؤتمر الصحفى، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التى أعلنت عن العدد الإجمالى النهائى للضحايا، والحالة الصحية للمصابين، وجهود الوزارة فى التعامل مع الحادث، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلى من سطور.



فى بداية حديثها، جددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعازيها للشعب المصرى، وأهالى ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.







105 سيارات إسعاف شاركت فى نقل الحالات



وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه عقب إبلاغ هيئة الإسعاف المصرية بوقوع الحادث، وفى غضون أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتلاها وصول باقى سيارات الإسعاف التى وصل عددها إلى 105 سيارات، وذلك من مرفق إسعاف سوهاج والمحافظات المجاورة، بهدف التمكن من النقل الآمن للحالات فى وقت قياسى، حيث تم توجيه الحالات إلى مستشفيات محافظتى سوهاج وأسيوط، إلى جانب بعض مستشفيات محافظة قنا.





توفير الدم وتبرعات الأهالى



إلى جانب ذلك، شارك عدد من الأهالى فى جهود نقل الحالات المصابة والوفيات، وهو ما دفع الوزيرة إلى التقدم بالشكر لهم، بعدما سارعوا بالمشاركة فى عمليات نقل الحالات، وكذا قيامهم بالتبرع بالدم، لافتة إلى أنه فى إطار التعامل مع تداعيات الحادث، تم إمداد المستشفيات بنحو 3000 كيس دم، بالإضافة إلى نحو 3400 كيس دم وبلازما كانت بالفعل متوافرة بالمحافظة.





إصابات ووفيات وأشلاء متفرقة



وأوضحت الوزيرة أنه عقب إجراء تدقيق آخر إحصائيات حالات الوفيات والمصابين للحادث، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة ومختلف الأجهزة المعنية، من خلال المرور على جميع المستشفيات، فقد تأكد وصول عدد المصابين جراء هذا الحادث إلى 185 إصابة، و19 حالة وفاة، بالإضافة إلى 3 أكياس تحمل أشلاء متفرقة فى 3 مستشفيات، وذلك حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى أن عددا من الحالات التى كان تم الإبلاغ عن أنها حالات وفاة تبين بعد إجراء الكشف أنها كانت تعانى من غيبوبة تامة، لافتة فى الوقت نفسه إلى خروج 90 حالة من المستشفيات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما أنه من المتوقع خروج نحو 30 حالة أخرى من المصابين.







الحالة الصحية للمصابين



وحول تشخيص الحالات المصابة، أوضحت الوزيرة أن 116 حالة من المصابين يعانون من كسور فى العظام، و49 تتطلب جراحات مختلفة، و20 حالة يعانون من غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج، مشيرة إلى أنه تم إجراء تدخلات جراحية لـ11 حالة من المصابين، كما تم نقل 3 حالات جراحات دقيقة إلى معهد ناصر أمس الجمعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن نقل الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات من القاهرة، إلى جانب نقل الحالات التى تحتاج إلى العلاج أو التدخل الجراحى بالقاهرة.





ملابسات الحادث



كانت وزارة النقل قد كشفت عن أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين.



وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.