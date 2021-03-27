مساعد وزير الزراعة يفتتح معرض المستلزمات الزراعية في الإسماعيلية (صور)



ويشارك بالمعرض أكثر من 100 شركة زراعية من كبريات الشركات الزراعية العاملة السوق المصرى، ويشهد الفعاليات كبار تجار الأسمدة والمبيدات والبذور من محافظات الوجه البحرى الى جانب عدد من محافظات الوجه القبلى، وتتنافس الشركات المشاركة فى تقديم احدث مالديها من تقنيات تخدم قطاع الزراعة.



كما تم الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فانه سيتم تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات التى أعلنت عنها الدولة بشأن عمليات التطهير والتعقيم لاجنحة المعرض، وارتداء الكمامات لكافة العارضين والزوار خلال الفعاليات او زيارة اجنحة المعرض كما يطلق معرض “أجرى بيزنس” الزراعى الدولى فى دورته الحالية مبادرة 2021 عام الإنتاج الزراعى والتصدير فى مصر، وتتصدر المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الزراعى قائمة اهتمامات المعرض.



افتتح اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة، والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، معرض اجري بيزنس في دورته السابعة، عن المبيدات والأسمدة، التي يستفيد منها ويستخدمها المزارع.وتفقد مساعد وزير الزراعة ومرافقه، أجنحة وشركات المعرض التى تخدم كافة القطاعات الزراعية فى التسميد والرى والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى جناح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذى يضم 4 شركات كبرى، وجناح المكتبة القومية الزراعية، بالإضافة إلى أجنحة مركز البحوث الزراعية.