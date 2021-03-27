Advertisements

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements

حقق فريق بلبيس فوزا صعبا وغالبا على حساب مركز شباب ابو حماد بهدف دون مقابل بالجولة الثانية والعشرون للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء.

وحقق الشرقية فوزا ساحقا على ديرب نجم بخمسة أهداف دون مقابل عن طريق مهران مجاهد هدفين وحازم خالد بالشوط الاول والسيد شوكه ومجدي حسب الله بالشوط الثاني .

وحسم التعادل الإيجابي لقاء عرب الرمل مع عرابي القوي والمثير بنتيجة 2/2 حيث تقدم عرابي عن طريق وليد صلاح بالدقيقة 23 ثم تعادل العرب قبل ختام الشوط الأول عن طريق محمود بيبو من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل عرابي التقدم من جديد عن طريق محمد شيكا ثم أحرز عرب الرمل التعادل عن طريق يوسف فتحي . وكاد عرابي أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وحقق أبو كبير فوزا مهما على شباب بطا بهدف في الشوط الثاني، وتعادل منوف على أرضية مع فاقوس 1/1 حيث تقدم فاقوس مبكرا عن طريق وحيد شعراوي بالشوط الاول، وقبل ختام الشوط الثاني خطف منوف هدف التعادل .

وفاز ميت خلف على حساب مركز شباب ديرب نجم خارج ملعبه بنتيجة 2/4 حيث تقدم ديرب من ركلة جزاء عن طريق السعيد علي ثم تعادل احمد صقر لميت خلف.

وفي الشوط الثاني تقدم ميت خلف بالهدف الثاني والثالث عن طريق احمد صلاح وحسام حسن ثم أحرز شباب ديرب الهدف الثاني من ركلة جزاءللعسبد علي وقبل ختام المباراة أضاف عماد سليمان الهدف الرابع لميت خلف .

وفاز غزل شبين على ميت خاقان 0/2 سجلهما اسلام فرج من ركلة جزاء بالشوط الاول ومحمد عبد الغني غنوه قبل ختام الشوط الثاني .




ترتيب المجموعة العاشرة
------------------------------

1- بلبيس 47 نقطة
2- الشرقية 45 نقطة
3- ميت خلف 39 نقطة
4- فاقوس 38 نقطة
5- تلا 36 نقطة
6- ابو حماد 29 نقطة
7- منوف 27 نقطة
8- بطا 26 نقطة
9- أبو كبير 26 نقطة
10- غزل شبين 26 نقطة
11- ميت خاقان 25 نقطة
12- عرب الرمل 22 نقطة
13- ديرب نجم 16 نقطة
14- عرابي 14 نقطة
15- شباب ديرب 3 نقاط

أخبار تهمك

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه مع نجمه المعار

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إعدام سفاح الجيزة بتهمة قتل شقيقة زوجته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يقرر رحيل هذا الثلاثي في الميركاتو المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

3 دقائق أنقذوا المواطنين من الموت إثر السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

منذ أقل من ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ يوم

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ 18 دقيقة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ ساعة و نصف

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ 34 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

04:42 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها