فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث



حقق فريق بلبيس فوزا صعبا وغالبا على حساب مركز شباب ابو حماد بهدف دون مقابل بالجولة الثانية والعشرون للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .



جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء.



وحقق الشرقية فوزا ساحقا على ديرب نجم بخمسة أهداف دون مقابل عن طريق مهران مجاهد هدفين وحازم خالد بالشوط الاول والسيد شوكه ومجدي حسب الله بالشوط الثاني .



وحسم التعادل الإيجابي لقاء عرب الرمل مع عرابي القوي والمثير بنتيجة 2/2 حيث تقدم عرابي عن طريق وليد صلاح بالدقيقة 23 ثم تعادل العرب قبل ختام الشوط الأول عن طريق محمود بيبو من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني سجل عرابي التقدم من جديد عن طريق محمد شيكا ثم أحرز عرب الرمل التعادل عن طريق يوسف فتحي . وكاد عرابي أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.



وحقق أبو كبير فوزا مهما على شباب بطا بهدف في الشوط الثاني، وتعادل منوف على أرضية مع فاقوس 1/1 حيث تقدم فاقوس مبكرا عن طريق وحيد شعراوي بالشوط الاول، وقبل ختام الشوط الثاني خطف منوف هدف التعادل .



وفاز ميت خلف على حساب مركز شباب ديرب نجم خارج ملعبه بنتيجة 2/4 حيث تقدم ديرب من ركلة جزاء عن طريق السعيد علي ثم تعادل احمد صقر لميت خلف.



وفي الشوط الثاني تقدم ميت خلف بالهدف الثاني والثالث عن طريق احمد صلاح وحسام حسن ثم أحرز شباب ديرب الهدف الثاني من ركلة جزاءللعسبد علي وقبل ختام المباراة أضاف عماد سليمان الهدف الرابع لميت خلف .



وفاز غزل شبين على ميت خاقان 0/2 سجلهما اسلام فرج من ركلة جزاء بالشوط الاول ومحمد عبد الغني غنوه قبل ختام الشوط الثاني .









ترتيب المجموعة العاشرة

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1- بلبيس 47 نقطة

2- الشرقية 45 نقطة

3- ميت خلف 39 نقطة

4- فاقوس 38 نقطة

5- تلا 36 نقطة

6- ابو حماد 29 نقطة

7- منوف 27 نقطة

8- بطا 26 نقطة

9- أبو كبير 26 نقطة

10- غزل شبين 26 نقطة

11- ميت خاقان 25 نقطة

12- عرب الرمل 22 نقطة

13- ديرب نجم 16 نقطة

14- عرابي 14 نقطة

15- شباب ديرب 3 نقاط