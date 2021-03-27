جنرال موتورز تعلن عن قبولها للعملات الرقمية كوسيلة دفع

أعلنت جنرال موتورز قبول اللشركة للعملات الرقمية كوسيلة للدفع، وذلك بعد إعلان شركة تيسلا نفس الشئ.





وستقيم جنرال موتورز رغبة العملاء باستخدام البيتكوين لشراء خدماتها وسياراتها وستتخذ قرار قبولها من عدمه بحسب ذلك لاحقاً، أما جنرال موتورز نفسها فليس لديها أي رغبة حالياً بالاستثمار في البتكوين.



