عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي





استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعدما خرجوا من حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الجاري.

ويأتي مروان محسن مهاجم الأهلي على رأس اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم في ظل تراجع مستوى اللاعب وابتعاده عن التهديف ومطالبة المدير الفني بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد وعودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لنادي سيراميكا كليوباترا.





ثاني المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي اللاعب رامي ربيعة والذي خرج من حسابات موسيماني تماما ويحظى اللاعب باهتمام كبير من بعض الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدماته هذا الموسم، لاسيما وأن اللاعب كان قريبًا من الانتقال للمقاولون الشتاء الماضي ولكن الصفقة لم تتم.





وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء أيضًا عن اقتراب حسين الشحات من مغادرة النادي الأهلي في ظل تراجع مستوى اللاعب وتعرضه للانتقادات في الفترة الأخيرة، فضلا عن اهتمام بعض الأندية السعودية والإماراتية بالحصول على خدماته في الموسم المقبل.





من المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل سعد سمير مدافع الفريق والذي ابتعد تمامًا عن حسابات موسيماني ولا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإصابة، ونفس الأمر بالنسبة للاعب صلاح محسن والذي يعاني من قلة المشاركة مع الفريق الأحمر منذ عودته من الإعارة.





ومن المنتظر أن يحسم موسيماني قائمة الراحلين بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة بناءًا على الصفقات التي سيبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



