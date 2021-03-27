9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، استقر على أسماء الراحلين عن الريال وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي بلاعبين من الطراز الرفيع.





وأوضحت التقارير إلى أن بيريز يدرس الاستغناء عن كل من مارسيلو وناتشو ودياز وإيسكو واودريوزولا وبيل وسيبايوس وبراهيم دياز وفاسكيز)، وذلك من أجل توفير المال اللازم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالإضافة إلى إيرلينج هالاند.





ويأمل بيريز في التعاقد مع مبابي وهالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تقوية خط هجوم الفريق الملكي والذي يُعاني منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السادس من شهر إبريل المقبل



