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روما تحتضن افتتاح أمم أوروبا لكرة القدم بحضور الجماهير

السبت 27/مارس/2021 - 05:03 م
بطولة اوروبا
بطولة اوروبا
وكالات
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كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي غرافينا، حقيقة ابتعاد بلاده عن استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم والمقررة في مدينة روما.

وقال جابرييلي غرافينا، إن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا، كما كان مخططا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن المباراة ستكون وسط حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة  فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.

وتابع غرافينا في مؤتمر صحفي "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما، وسط حضور جماهيري في الملعب".

واستكمل بقوله "لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر، ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير".

وتعد إيطاليا واحدة من 12 دولة داخل أوروبا تستضيف البطولة، حيث كانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة مع استمرار انتشار العدوى.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أكد عقب اجتماع مع الدول المضيفة عقده في يناير الماضي أنه مدد المهلة أمام الاتحادات لإرسال خططها، بشأن استقبال الجماهير بالملاعب حتى مطلع أبريل المقبل.

وأبرز غرافينا في هذا الصدد "استثمرنا عامين من الجهد الشاق، ونحن مقتنعون بأنه في السابع من أبريل سنقدم الرد لليويفا، ولن يتمكن من تجاهله".

وأعلن الاتحاد الإيطالي اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني رتب مباراتين للاستعداد لبطولة أوروبا 2020 ضد سان مارينو وجمهورية التشيك.

وسيستضيف معلب ريناتو دالارا في كالياري المباراتين أمام سان مارينو يوم 28 مايو، والتشيك في الرابع من يونيو.

وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما، كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.

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بطولة امم اوروبا ايطاليا

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