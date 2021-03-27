Advertisements

صحة المنيا تواصل تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بـ 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، بالإضافة الى استمرار تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية بمختلف المستشفيات بالمحافظة.

وجه المحافظ بالتسهيل والتيسيير علي المواطنين في إجراءات تلقى اللقاح، وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتًا إلي أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.


قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا هى مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي.
وأشار وكيل الوزارة إلي أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا يتم عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال المواقع الصحية التابعة لمديرية الصحة وذلك بناءا على تعليمات وزارة الصحة.
وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، أن التطعيم يتم بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة للتسجيل لتطعيم ضد فيرس كورونا وتلقى رسالة بتاريخ ومكان التطعيم وبعد الحضور يتم توقيع الكشف الطبى والتطعيم ويتم تسليم متلقى اللقاح كارت متابعة للحضور لتلقى الجرعة الثانية، وأشار إلى انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للمواطنين المترددين، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ 35 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ 36 دقيقة

3 دقائق أنقذوا المواطنين من الموت إثر السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

منذ أقل من ساعتين

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

05:32 م

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها