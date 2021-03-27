Advertisements

لحظة استخراج جثة من أسفل انقاض عقار جسر السويس المُنهار (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
رصدت كاميرا بوابة الفجر، حجم الدمار الذي حدث في واقعة انهيار عقار بمنطقة جسر السويس في محافظة القاهرة.

ويبدو من الصور سقوط العقار على سيارة كانت في موقع الحادث ما أدى إلى تحطمها.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار جسر السويس اليوم عقار جسر السويس جسر السويس انهيار عقار جسر السويس اليوم انهيار عقار جسر السويس الفجر بوابه الفجر

أخبار تهمك

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 3 ساعات

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ 36 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 12 ساعة

3 دقائق أنقذوا المواطنين من الموت إثر السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 5 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام

عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)

مصادر: عقار جسر السويس كان به مصنع ملابس

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

أوناش محافظة القاهرة ترفع أنقاض العقار المنهار بجسر السويس (صور)

الحماية المدنية تنقذ رضيعة من تحت أنقاض عقار جسر السويس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

05:32 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها