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أنفوجرافيك | أبرز حوادث القطارات في مصر

السبت 27/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.. ويعتبر حادث اليوم حلقة في سلسلة طويلة من حوادث قطارات الصعيد التي شهدناها خلال العقدين الأخيرين.

«الفجر».. تنشر إنفوجراف حول سجل أبرز حوادث القطارات في مصر

تعرف علي أبرز 7 حوادث قطارات عسرت قلوب المصريين.

1- في فبراير 2002 العياط تعد حادثة قطار الصعيد التي وقعت بالعياط - 70 كم جنوبي القاهرة- الأسوأ من نوعها في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مسافرا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه؛ وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائي للقتلي، واختلف المحللون في عدد الضحايا.

2- يوليو 2007 القاهرة اصطدام قطارين شمال مدينة القاهرة والذي وقع صباح الاثنين وراح ضحيته 58 شخصا كما جرح أكثر من 140 آخرين.

3- أكتوبر 2009 تصادم قطارين في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط وأدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين، حيث تعطل القطار الأول وجاء الثاني ليصطدم به من الخلف وهو متوقف مما أدى لانقلاب أربع عربات من القطار الأول.

4- 17 نوفمبر 2012 عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واصطدم فيه قطار تابع لسكك حديد مصر بحافلة مدرسية. راح ضحيته نحو 50 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ.

5- في 11 أغسطس 2017 حادث تصادم بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرةالإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيدالإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرةالإسكندرية، أودى بحياة 41 شخصًا وإصابة 132.

6- 28 فبراير 2018 وقع حادث تصادم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 12 وإصابة 19.

7- 26 مارس 2021 اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الوفيات 32 شخصا و91 من المصابين.
أنفوجرافيك | أبرز حوادث القطارات في مصر
أنفوجرافيك | أبرز حوادث القطارات في مصر

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