ردة فعل ليفربول على مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأوليمبية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف ليفربول الإنجليزي من مشاركة نجمه محمد صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو المقبلة.





وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أكد في أكثر من مرة أن صلاح يعد من اللاعبين المرشحين بقوة للانضمام إلى قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو المقرر إقامتها في الصيف.





ووفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية اليوم فإن ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد لثلاثة أسباب.





وتابعت الصحيفة أن ليفربول يرى أن مشاركة محمد صلاح قد تؤدي إلى إصابته وهو ما يعني خسارته في محطات مهمة مع بداية الموسم المقبل، أما السبب الثاني فيعود إلى احترافية اللاعب والتزامه طبقا لناديه.





أما السبب الثالث فهو نظرة ليفربول إلى عدم قدرة الفراعنة على حصد أي ميدالية في النسخة القادمة وهو ما يعني أن الاستفادة من مشاركة صلاح ستكون صفرا.



