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رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا
السبت 27/مارس/2021 - 05:31 م
الفجر الرياضي
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تمكن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من حسم أولى صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، أن برشلونة تمكن من الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم مقبلة.
وأكدت التقارير أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل المقبل في صفقة مجانية لأن عقد النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.
وأشارت التقارير إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.
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