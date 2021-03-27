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رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

السبت 27/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من حسم أولى صفقات الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، أن برشلونة تمكن من الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكدت التقارير أنه بعد إتفاق الطرفين سيتم الإعلان الرسمي خلال شهر إبريل المقبل في صفقة مجانية لأن عقد النجم الإسباني ينتهي في الصيف المقبل مع المان السيتي.

وأشارت التقارير إلى أن جارسيا البالغ من العمر 20 عاماً هو من خريجي النادي الكتالوني وإنضم إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وبدأ اللعب مع الفريق الأول في 2019.

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مانشستر سيتي لابورتا جارسيا برشلونة

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