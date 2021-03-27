موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل أحد نجوم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووجه موسيماني ضربة قاضية إلى محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حيث طالب برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لعدم اقتناعه بمستواه اللاعب.





وتسعي لجنة التخطيط في النادي الأهلي إلى التعاقد مع ظهير أيسر مميز ليكون بديلًا للدولي التونسي علي معلول.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 3-4-2021 المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانتهت مواجهة الجولة الأولى بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.



