شاهد.. تجهيزات ميدان التحرير الأخيرة قبل تحرك موكب المومياوات الملكية

يُعد موكب المومياوات الملكية والذي من المقرر ان ينطلق خلال أيام معدودة هو الحدث الأكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة حيث سيتم نقل 22 مومياء ملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مقر عرضها الدائم، من المتحف المصري بالتحرير مقر عرضها المؤقت.



وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية والتقطت بعدستها، عدد من الصور للتجهيزات بالميدان، حيث تم إضاءة المسلة التي تتوسط ميدان التحرير والقادمة من منطقة صان الحجر الأثرية، وترجع لعصر الملك رمسيس الثاني.



كما تم إضاءة مسجد عمر مكرم، ونشر الإضاءات بمختلف جوانب ميدان التحرير، حيث سيمر الموكب خارجًا من باب المتحف المجاور لجامعة الدول العربية، ثم سيدور مع صينية الميدان، ثم سيتوجه إلى ميدان سيمون بوليفار، ثم سينطلق بمحاذاة كورنيش النيل إلى منطقة الفسطاط، حيث المتحف القومي للحضارة المصرية.



وقامت قوات الشرطة المصرية ببيان عملي حي لتأمين الشوارع، والفتح والغلق أثناء مرور موكب المومياوات الملكية، وهي الخطة التي توليها الدولة أهمية كبرى، وترفع درجة الطوارئ في متابعتها للحد الأقصى، حيث تتعاون وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والدفاع، ومختلف الأجهزة الأمنية، ومحافظة القاهرة، لإنجاح هذا الموكب العالمي.