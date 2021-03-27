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مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني في الدقهلية

السبت 27/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقيت ربة منزل مصرعها، اثر اختلال توازنها وسقوطها من شرفة الطابق الثانى بمنزلها، فى مدينة ومركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث،يفيد بورود بلاغ من مستشفي بلقاس المركزي، بوصول دعاء السيد السيد الدسوقي ٢٤ سنة ربة منزل، ومقيمة منطقة " العزبة الحمراء " دائرة مركز بلقاس جثة هامدة اثر  سقوطها من علو.

پانتقال الضباط والفحص وسوال كلا من زوجها  احمد حسن البنا حامد ٤٠ سنة محاسب، ومقيم بذات العنوان، ووالدتها منال عبد الفتاح محمد جاد ربة منزل، ومقيمة قرية " وابور النور دائرة المركز، قررا أنه اثناء  قيام المتوفاه بنشر الملابس بشرفة الطابق الثاني علوي بمنزلها اختل توازنها وسقطت ارضا مما ادى الى وفاتها في الحال ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۰۸۹ إداري مركز بلقاسي، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

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