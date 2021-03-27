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اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

السبت 27/مارس/2021 - 05:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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بات مسئولو الأهلي قريبين للغاية من الإعلان الرسمي عن أولى صفقات الموسم القادم، بناء على أوامر المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ووفقا لتقارير محلية اليوم فإن مسئولي الأهلي على بعد خطوات من ضم جناح طلائع الجيش، أحمد سمير والذي سبق له اللعب بقميص الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واتفق مسئولو الأهلي بشكل رسمي على المقابل المادي، وباتت الأمور محسومة، إلا أن الطرفين يضعان الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة اللاعب التي ستعد واحدة من الصفقات القوية نظرا لما يتمتع به اللاعب من قوة وتأثير مع طلائع الجيش في الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لخوض اختبار قوي أمام المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الاهلي احمد سمير

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