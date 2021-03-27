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"الزراعة" ترسل كميات من الأعلاف وتقدم خدمات بيطرية مجانا لسفن محتجزة بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 05:29 م
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
محمد عصام
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قال الفريق أول اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن وزارة الزراعة أرسلت كميات من الأعلاف السفن تحمل شحنات من الماشية تم احتجازها في منطقة البحيرات بسبب أزمة السفينة الجانحة " إيفر جيفين".

 

وأضاف " ربيع" خلال حوار صحفي  للحديث عن أزمة  السفينة الجانحة في المدخل الجنوبي لقناة السويس من يوم الثلاثاء الماضي، أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تقديم كافة الخدمات لحل تلك الأزمة، من ضمنهم وزير الزراعة الذي أمر بإرسال كميات من الأعلاف لثلاث سفن تحمل ماشية محتجزة في القناة و تنتظر العبور بعد إنتهاء من تعويم السفينة الجانحة.

 

وتابع، " لم يتم الإكتفاء بإرسال الأعلاف، ولكن قامت وزارة الزراعة بإرسال بعثة من الأطباء البيطريين للاطمئنان على صحة الماشية."



وأكد " ربيع"، أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تقديم كافة الدعم اللوجستي لقناة السويس لحل تلك الأزمة، خاصة أنها أزمة تمس سمعة مصر العالمية.

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تعويم السفينة السفينة الجانحة

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