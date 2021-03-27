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وزيرة التضامن ترحب بمساهمات شركة في دعم أسر ضحايا ومصابي قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بحرص شركة "ابناء سيناء للتجاره والمقاولات العامة" على أن تكون أحد الداعمين لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطاري سوهاج الأليم، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في التبرع ماليا وعينيا لهم.

وأعربت وزيرة التضامن الإجتماعي، عن رغبتها في استشراف التعاون مع الشركة عبر المبادرات المختلفة للوزارة، مؤكدة أن الشركة تقدم مثالا جيدا للمسئولية المجتمعية سواء خلال الأزمات أو في تحقيق استراتيجية الوزارة التنموية.

كما أشادت القباج بجهود مختلف الجمعيات والمؤسسات خلال أزمة حادث قطاري سوهاج وعلى رأسها جمعية الهلال الأحمر المصري والمؤسسة العامة للتكافل والجمعية الشرعية وجمعية الأورمان ومؤسسة صناع الخير وغيرهم من الجمعيات والمؤسسات التي سارعت بالمبادرة في توفير كافة سبل الدعم الممكنة لأسر المتوفين ومصابي الحادث.

وأضافت أن وزارة التضامن الإجتماعي، تؤمن إيمانا صادقًا بأهمية الشراكة والعمل الجماعي في مختلف البرامج والمشروعات التنموية من أجل تحقيق ما تصبو إليه الدولة من إنجازات تنموية حقيقية.

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