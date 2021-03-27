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من هي توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh التي يحتفي بها محرك البحث جوجل

السبت 27/مارس/2021 - 05:37 م
توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh
توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh
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توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh .. اعتاد محرك البحث الشهير جوجل، على الاحتفاء بكل رموز الإنسانية في كافة المجالات، حيث يغير وسمه البحثي بصورهن.

توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh مطلوبة

وتصدرت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh اليوم السبت، تريند جوجل، عقب الاحتفال بها، ليتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنها.

جوجل يحتفي بالطبيبة توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

واحتفل جوجل بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh تزامناً مع تاريخ طرح البنك المركزي التونسي للتداول ورقة نقدية بفئة 10 دنانير ووضعت صورتها عليها.

توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh أول طبيبة مسلمة

وتعتبر توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh أول طبيبة مسلمة في العالم العربي، والمولودة بشمال تونس، وسنستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

ميلاد توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

ولدت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh في الـ2 من يناير 1909 لعائلة ميسورة الحال، حيث امتلك والدها أحد الملاك العقارين ببلدة رأس الجبل التابعة حاليا إلى ولاية بنزرت.

والدة توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

وتعتبر والدة توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh  من عائلة بن عمار إحدى العائلات الثرية بالعاصمة، وتوفى والدها وتركها في سن صغيرة لتعيش مع أخويها وأمهم التى حرصت على تعلمهم.

 شهادات توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

 نالت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh الشهادة الابتدائية عام 1922، لتواصل دراستها الثانوية فى معهد "أرمان فاليار" بتونس، وتنال البكالوريا عام 1928.

دخول توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh الطب

التحقت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh بكلية الطب فى باريس بفضل الطبيب والباحث الفرنسى فى معهد باستور للبحوث الطبية بتونس إيتيان بورنى، الذى تعرفت إليه عن طريق زوجته.

صعوبات واجهت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

واجهت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh صعوبات كبيرة للسفر لكن أقنعت عائلتها ووذلك بفضل والدتها، التي تكفلت بمصاريف دراستها ومعيشتها فى فرنسا.

توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh الطبيبة

تخرجت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh من الطب في 1936 لتصبح أول طبيبة عربية مسلمة، إذ سبقتها فى نيل هذه الشهادة طبيبتان مسيحيتان عربيتان هما السورية لوريس ماهر والمصرية هيلانة سيداروس، اللتان حصلتا على الشهادة فى عام 1930.

عودة توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh لتونس

رجعت توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh إلى بلدها تونس وفتحت عيادتها الخاصة وتخصصت في الطب العام، قبل أن تتخص في طب النساء والتوليد بعد ذلك.

وفاة توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh

رحلت الطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ tawhidat bin alshaykh عن عالمنا في 6 ديسمبر 2010، عن عمر ناهز 102 عام، بعد أن فتحت طريقا جديدا أمام المرأة التونسية والعربية فى مجال الطب.

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