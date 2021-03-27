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"احميها من الختان".. حملة جديدة تنطلق بالقليوبية من القومي للمرأة

السبت 27/مارس/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "أحميها من الختان" والتي تنطلق اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثون من مارس الجاري.

 
جاء ذلك خلال ورشة العمل وجلسة تدريب الرائدات والتي عقدت بفرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع وبحضور شيرين بركات المقرر المناوب للفرع بالقليوبية وسحر عبيد ممثلا عن الأمانة العامة وفريق العمل بالفرع لتدريب 50 رائدة ريفية وذلك ايذانا بإنطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الختان والمسؤولية القانونية تجاه تلك القضية.

وأشارت الدكتورة جيهان فؤاد إلى أن الحملة تستهدف ٨ قرى بمركز شبين القناطر هي الحصافة والسلمانية خلال يوم الأحد وقرى نوى وعرب الشراقوة وعرب الشعارة يوم الإثنين، وقرى كفر الصهبي وكفر الشيخة سالمة وكفر الدير يوم الثلاثاء خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ مارس.
 
وأشارت إلى أن الحملة تأتي بمشاركة مكتب شكاوى المرأة بالفرع لاستقبال شكاوي السيدات يذكر أن مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية تنفذ فيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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