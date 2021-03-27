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نائب بالشيوخ: أهالي الصعيد ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء

السبت 27/مارس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن أهالي الصعيد خاصةً الشباب ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والعطاء بالتسارع إلى المستشفيات والتبرع بالدم إلى مصابي حادث قطاري سوهاج، فضلًا عن تبرع البعض بسياراتهم لتوصيل المتبرعين والمصابين.


وأكد "محسن" في تصريحات له، اليوم السبت، أن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر في الشدائد والأزمات بتقديم الدعم والمساندة للدولة والوقوف خلف القيادة السياسية للرد على الشائعات والفتن التي أثارتها قوى الشر والمغرضين، مستغلين الحادث في إثارة الفوضى وزعزعة استقرار الدولة، إلا أنهم لم ينجحوا كالعادة بفضل شهامة الصعايدة ووعي المصريين.


وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالنعي والمواساة لضحايا هذا الحادث الأليم من مصابين وشهداء، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته وان تكون هذه الحادثة الأخيرة التي تشهدها القطارات في مصر.


يذكر أن حادث تصادم قطاري سوهاج، وقع،أمس، الجمعة وأسفر عن وفاة 32 مواطن وإصابة 165 شخص، نتيجة انقلاب عربتي أحد القطارين.

وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

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