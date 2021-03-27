الأكاديمية العربية للنقل البحري توضح أسباب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

قال الربان محمد عبد السلام، نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، إن جنوح السفينة من أصعب المواقف التي تعرضت لها قناة السويس، موضحًا أن قناة السويس تشهد توسعات وتعميق مستمر، وهناك حاويات أكبر من هذه السفينة الجانحة عبرت من القناة من قبل.



وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التحقيقات ستوضح سبب الحادث، والذي قد يكون ظرف لحظي نتيجة عطل فني في ماكينة أو في الدفة ونتيجة الريح الشديد تم فقدان السيطرة على السفينة، موضحًا أن ارتفاع السفينة أعلى من عرض القناة مما تسبب في إغلاق المجرى الملاحي بالكامل.



وتابع نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، أن أخر سيناريو للتعامل مع السفينة هو تخفيف حمولتها ولا نريد الوصول له لكونه صعب جدًا، موضحًا أنه لا يمكن تنفيذ ما يتردد حول عبور السفن المنتظرة بقناة السويس بطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن تكلفة عبور السفن عالية وتستغرق وقت طويل.