عقوبات صينية على كيانات وأفراد أمريكية وكندية بشأن "شينجيانغ"

أعلنت الصين، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات أمريكية وكندية؛ ردا على عقوبات مماثلة بحق أفراد وكيانات صينية بشأن قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ.





وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم السبت، "فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية معنية في شينجيانغ يوم 22 مارس بناء على شائعات ومعلومات مضللة.. وردا على ذلك، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على رئيس لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية غايل مانشين، ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز، وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ، واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشئون الخارجية والتنمية الدولية التابعة لمجلس العموم الكندي".





وأضافت "يحظر على الأفراد المعنيين دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينيتين، ويحظر على المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية إجراء أي معاملات مع الأفراد المعنيين أو تبادلات مع الكيان المعني، كما يستمر العمل بالعقوبات السابق فرضها من جانب الصين على الأفراد الأمريكيين الذين قوضوا بشدة سيادة الصين ومصالحها بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ".





وأكد البيان عزم الصين على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وحث الأطراف المعنية على فهم الوضع بوضوح وتصحيح أخطائها والتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.



