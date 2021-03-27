٤٨ ساعة دماء.. يومان بكي فيهما المصريين (صور)

أولًا: تصادم قطاري سوهاج



_ هيئة السكك الحديدية تكشف سبب الواقعة

_تحركات عاجلة من الجهات المعنية



ثانيًا: انهيار عقار جسر السويس



وتمكنت الحماية المدنية من إنتشال 8 جثث واستخراج 24 مصابا ومازال البحث مستمر حتي الأن عن الضحايا الأخرين.





_ مصادر تكشف سبب الأنهيار والحكومة تتحرك بشكل عاجل





كشفت مصادر لـ"بوابة الفجر، عن سبب انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، حيث إن العقار كان يوجد أسفله مصنع ملابس ملك شخص سوري الجنسية، ولكنه كان بدون ترخيص وأراد صاحب المصنع عمل توسعات بداخله فأثّرت هذه التوسيعات على أساس العمارة وأدت لانهيارها بالكامل.



و فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول محيط العقار المنهار، فيما تواصل قوات الحماية المدنية من جهودها في البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بـ 30 سيارة أسعاف لنقل المصابين.







سقوط عمود كوبري بالمريوطية



لم تمحي مشاهد دماء أمس من أعين المواطنين، ليستمر ناقوص الحوادث في الدق، قبل ساعات قليلة من الآن، أنهار جزء من عمود حديدي بمحيط كوبري ترسا الجديد على سيارتين ميكروباصتين بمنطقة المريوطية غربي محافظة الجيزة، وأصيب شخص جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى.



_3 دقائق أنقذوا المواطنين من الموت







وكشف مصدر مسؤول، عن ملابسات سقوط جزء من عمود كوبري ترسا الجديد، بمنطقة المريوطية، فقد تبين أن عمود حديدي تحت الإنشاء، انهار بسبب رطوبة الأرض، وأنه أثناء ميل العمود الحديدي حدث احتكاك بجسم الكوبري ما ساعد مستقلي السيارتين إلى النزول قبل سقوطه عليهم.. "العمود مال في حوالي 3 دقائق".



وأكدت المصادر، أن الحادث أسفر عن تحطم ميكروباصين، وأن السائق المصاب حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى المستشفى.







شهدت البلاد خلال 48 ساعة ماضية، العديد من الحوادث التي تركت أثر صعب في نفوس المواطنين، حيث تصاعدت وتيرة حوادث الطرق يوما بعد يوم وإنهيار المنازل، واستمر مشهد نزيف دماء المصريين على الأسفلت في العرض، لا يقطعه سوي صرخه أم فقدت ابن ونداء صديق فارقه صديقه.وترصد "الفجر"، أبرز الحوادث خلال 48 ساعة ماضية كالتالي:شهدنا ظهر أمس، حادث مأساوي بكت له الأعين علي المتوفين وسارعت الأيادي في الدعاء للمصابيين، وهو حادث اصطدام قطاران ببعضهما البعض، أمام إحدى قرى مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، حيث أسفر الحادث عن إصابه 165 حالة ووفاة 32 مواطنًا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.فور وقوع الحادث، بادرت وزارة النقل بالكشف عن أسباب وملابسات حادث تصادم القطارين، وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه فى أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر - الإسكندرية ما بين محطتى المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان - القاهرة سيمافور 709، واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وأعلن مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، عن أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمر بالتحفظ على سائقى القطارين المنكوبين في محافظة سوهاج.تحركات عاجلة، أجرتها الحكومة المصرية بشكل عام، فيما يتعلق بالحادث المأساوى الذى شهدته قرية الصوامعة، وخصوصا بعد التوجهات الرئاسيه من "السيسي"، حيث قامت وزارة الصحة بالدفع بـ74 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمى، والمراغة، وسوهاج العام، وقامت الوزارة بتوافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، وكذلك أقلعت طائرة أمس تحمل فرقا طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج، كما أنتقل النائب العام وعدد من الوزراء لموقع الحادث، ولكشف ملابسات الواقعة.بعد غصون ساعات قليلة من حادث القطار، تداول المواطنون فيديوهات وصور تكشف عن إنهيار عقار سكني مكون من 10طوابق، بمنقطة جسر السويس، بمحافظة القاهرة، ووقوع ضحايا يستغيثون لإخراجهم من تحت الأنقاض.