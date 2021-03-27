ريال مدريد يدخل صراعا مثيرا لضم نجم فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع كبير بين أندية على التعاقد مع أحد نجوم فياريال الإسباني في في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني دخل في منافسة شرسة مع كلا من بايرن ميونخ الألماني وقطبي مدينة مانشستر الإنجليزية من أجل الحصول على خدمات الإسباني باو توريس نجم فياريال.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الإهتمام الكبير بالنجم الإسباني يأتي بعد المستوى المميز الذي أظهره مع فريقه، حيث يحظى توريس بمتابعة هذه الأندية وأندية أخرى طوال الفترة الماضية للتعاقد معه.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باو توريس البالغ من العمر 22 عاماً من خريجي فياريال وخاض تجربة على سبيل الإعارة مع مالاجا الإسباني.



