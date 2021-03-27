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فوزالفيوم وديروط والألومنيوم وتعادل المنيا والدخان في القسم الثاني بالصعيد

السبت 27/مارس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجوله التاسعة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني عن اتعادل المنيا أمام بنى سويف بهدفين لكل منهما .

انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف دون رد سجله محمد سمارة في الدقيقة 11 واضاف الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 4
وأدرك احمد قمحه هدف بنى سويف في الدقيقة 32 من الشوط الثاني واضاف معتز محروس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع من ركلة جزاء، وإهدر أسامة مرعى لاعب بنى سويف ركلة جزاء في الشوط الأول .

وتعادل فريق ديروط خارج ملعبه مع الدخان بهدفين لكل منهما تقدم فريق ديروط بهدف نظيف سجله أحمد آدم .

وأضاف خالد الريان هدف ديروط الثاني في الشوط الثاني وقلّص النتيجة مصطفى الحر للشرقية للدخان واضاف محمد حسن هدف التعادل للدخان.

وفاز مركز شباب سمسطا على نظيرة فريق الإعلاميين بهدف دون رد سجله يوسف جارا في الشوط الأول.

وفاز تليفونات بني سويف على فريق البترول بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم التليفونات للاعب عبد الرحمن اللاهونى واضاف أحمد شعبان الهدف الثاني في الشوط الثاني ثم أحرز اسلام صلاح هدف البترول الوحيد في اللقاء .

وفاز الألومنيوم على كيما اسوان بهدفين نظيفين سجلهما مراد صبري ومحمد عبد الحميد ميدو في الشوط الثاني.

وحقق أسمنت أسيوط الفوز على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تقدم الأسمنت بهدف عبد الرحمن مكرم وفي الشوط الثاني سجل طهطا التعادل، ثم خطف أسيوط هدف التعادل .

وتعادل سوهاج مع فريق قنا بهدف لمثله تقدم فريق قنا بهدف دون رد في الشوط الأول سجله فوزى شعبان وتعادل محمد ناحج في الشوط الثاني.

وحقق الفيوم فوزا هاما خارج ملعبه على حساب شبان قنا بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبد الباقي وأنس محمد في الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 41 نقطة
2- المنيا 36 نقطة
3- الألومنيوم 35 نقطة
4- بنى سويف 33 نقطة
5- ديروط 29 نقطة
6- الإعلاميين 27 نقطة
7- سوهاج 25 نقطة
8- قنا 25 نقطة
9- الفيوم 24 نقطة
10- البترول 21 نقطة
11- شباب سمسطا 21 نقطة
12- شبان قنا 20 نقطة
13- تليفونات 20 نقطة
14- كيما اسوان 17 نقطة
15- أسمنت أسيوط 14 نقطة
16- طهطا 12 نقطة

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