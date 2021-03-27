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«المواطن أولا».. بنها الجامعي تستجيب لإستغاثة شخص لإنقاذ والدته

السبت 27/مارس/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه في إطار شعار ‏«المواطن أولا» والاستجابة السريعة والعاجلة لشكاوى المواطنين خاصة الطبية نفذت المستشفي إستجابة الفورية ‏لشكوى إليكترونية مقدمة من المواطن «تامرر» والذي شكي فيها أن والدته المسنه «سعدية ك» تحتاج إلى جراحة «عاجلة إستئصال ورم بالمخ» وتعاني من حالة نفسية سيئة.

 
أضاف الدخاخني أنه فريق الشكاوي بالمستشفي تلقي شكوى إلكترونية عبر منظومة رئاسة مجلس الوزراء حيث تحرك فريق خدمة المواطنين بقيادة امانى طلعت لبحث الشكوى والوقوف على أسبابها وعرضها على ادارة المستشفيات.

أشار الدخاخني أن الدكتور مصطفى القاضى عميد رئيس مجلس إدارة المستشفيات أمر بالتوجيه الى سرعة بحث الشكوى حيث صدرت تعليمات بإعطاء تعليمات بسرعة الاستجابة وعمل الجراحة وتوفير مكان بالعناية بعد الجراحة وبالفعل تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الجراحة اللازمة وخضعت للمتابعة الطبية إلى أن إستقرت الحالة.

أوضح الدخاخني ان مقدم الشكوي بتوجيه الشكر إلى إدارة المستشفيات وقسم المخ والاعصاب من أطباء وتمريض وقسم خدمة المواطنين على سرعة الاستجابة لإستغاثته وتقديم كافة أوجه التعاون وتقديم خدمة طبية لائقة.

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