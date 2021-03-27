نقابة الأطباء تُكرم 25 طبيبة مثالية على مستوى الجمهورية



أقامت نقابة الأطباء حفل تكريم الأمهات المثاليات من

الطبيبات بدارالحكمة، وتم تكريم 25 طبيبة علي مستوي النقابات الفرعية من محافظات مصر المختلفة.





فى بداية الإحتفال دعا الدكتور محمد سلامة، مقرر لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، جميع الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الفريق الطبي الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



وقال سلامة، خلال كلمته بالحفل، إن الطبيبات المكرمات تم اختيارهن بناء على معايير الكفاءة، والتفاني في العمل، والسمعة الطيبة، وأن يكون لها دور رائد فى رعاية أبنائها والحفاظ على الأسرة، وأن تكون مميزة مهنيًا وتتمتع بعلاقات طيبة مع زملائها.



وأكد أن الطبيبات فقيدات المهنة هم نبراس يسير عليه جموع الأطباء، مؤكدًا أن الطبيب المصرى دائما يتواجد دون نداء وأبلوا بلاءً حسنًا خلال فترة الوباء.



وأشار إلى أن حادث تصادم قطار الصعيد الذي وقع أمس خير دليل على جاهزية الأطباء طوال الوقت.





وفى كلمته خلال الحفل قدم الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة التحية والتقدير لكل الشهيدات( 46 شهيدة من الطبيبات) ممن قدمن التضحيات، ووجه أيضا التحية لكل طبيبة تواصل عطائها فى مكان عملها.



وتابع بما أننا نحتفل بالأم الطبيبة فلابد من التـأكيد على بعض القواعد التى تصب فى صالح المرأة المصرية وصالح الطبيب ايضًا وهى ضرورة الإلتزام بآداب المهنة فيما يخص حق المريضة فى وجود مرافق أو ممرضة فى حجرة الكشف فحسب لائحة آداب المهنة يُمنع الكشف على سيدة بدون مرافق معها.



واضاف، كذلك الإمتناع تمامًا عن عمليات ختان الإناث التى تعتبر أول اعتداء يقع على جسد الفتيات الصغيرات وهى العملية التى تؤكد بعض التقارير أنها لازالت بكل أسف تُجرى فى ريف وصعيد مصر،رغم ان العالم كله والمراجع الطبية والقوانين تُحرم وتجرم ذلك الختان.



وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم عن أم الأطباء المصريين وتم تكريم اسمها وتسلمت التكريم الدكتورة عزة ابو الفضل استاذ طب الاطفال جامعة بنها.



وجاء اسماء الطبيبات المكرمات فى الحقل كالآتي:



1-الدكتورة مني امين علي

2- الدكتورة ماجدة عبداللطيف خلف الله

3- الدكتورسلوي علي

4- الكتورة نهي جلال قطب فيصل

5- الدكتورة ريم ابراهيم يونس

6- الدكتورة سهام خيري القناوي

7- الدكتورة منال محمود

8-الدكتورة ريهام نبيل حسن

9- الدكتورة اميمة احمد محمد

10- الدكتورة وئام منير الصايغ

11- الدكتورة مني مسعد محمد

12- الدكتورة ايمان حسن الشافعي

13- الدكتورة مني فوزي كامل

14- الدكتورة مني عطية محمد

15-الدكتورة نفين راشد اسحاق

16- الدكتورة عزيزة فراج محمد

17-الدكتورة هبة هجرس

18- الدكتورة رقية انور عياد

19- الدكتورة سهير محمد عبدالمطلب

20- الدكتورة عزة اسماعيل

21- الدكتورة لبني محمد

22-الدكتورة شهيرة موريس عبد الملاك

-23الدكتورة جمالات محمود سيد

24- الدكتورة فوزية طه عبد النظير

25- الدكتورة شادية محمد