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وزارة الزراعة توزع تعويضات على مربين المواشي

السبت 27/مارس/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعرض اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور عصام ابراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين، وذلك خلال افتتاح الندوة التفاعلية التي تم اقامتها على هامش معرض اجري بيزنس بمحافظة الإسماعيلية.

 

وقال مساعد وزير الزراعة، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوعية المربيين بأهمية دور الصندوق، بما يساهم في تنمية ورفع كفاءة الثروة الحيوانية في مصر .

 

وحضر الندوة عدد كبير من المربيين فضلا عن  وكيل وزارة الطب البيطري ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ووكيل الطب البيطري بالشرقية.

 

و تناولت الندوة دور صندوق التامين على الثروة الحيوانية و الخدمات المميزة  التي يقدمها لمربى الثروة الحيوانية، واهمية تكاتف دور القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في مثل هذا النمو.

 

وعلى هامش الندوة تم توزيع شيكات التعويضات على المستأمنين والمستفيدين من التأمين، وذلك من خلال رسالة إيجابية بدور صندوق التامين، ودعم وزارة الزراعة حرصها الدائم والمستمر على التنمية.

 

وقد لاقى جناح الصندوق بالمعرض اقبال جماهيري من جموع المربيين والمترددين على المعرض،   حيث يتم من خلال الجناح تعريف المربيين بخدمات الصندوق.

 

وفي سياق متصل أكد اللواء ايهاب صابر ان هناك قوافل توعوية تابعة للصندوق تجوب كافة المحافظات لتوعية وارشاد المربيين، بضرورة التأمين على ماشيتهم، للحماية من المخاطر، والاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق لهم، لافتا الى ان ذلك ايضا في اطار توجيهات وزير الزراعة، بالنزول الي الفلاح والمربي على أرض الواقع.

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