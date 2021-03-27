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وفاء عامر تتصدر بوستر مسلسل "لحم غزال"

السبت 27/مارس/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" البوستر الخاص بها في مسلسل "لحم غزال"، والمقرر عرضه رمضان 2021".

وعلقت وفاء عامر، على الصورة قائلةً: "يارب خير لحم غزال غادة عبد الرازق محمد أسامة إياد ابراهيم".

يذكر أن مسلسل "لحم غزال" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، ورانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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وفاء عامر لحم غزال

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