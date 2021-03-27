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محافظ سوهاج: حركة القطارات بدأت تعود لطبيعتها.. وهذه حالة المصابين

السبت 27/مارس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت إن لا توجد أي حالات حرجة باستثناء 3 حالات تم نقلها من قبل القوات المسلحة بطائرة خاصة بصحبة وزيرة الصحة مساء أمس.

وأشار إلى أن أغلب حالات المصابين عبارة عن كسور، موضحًا أن أكثر من نصف المصابين خرجوا بالأمس بعد تماثلهم للشفاء ومن المقرر أن يتم خروج حالات كثيرة اليوم.

وفيما يتعلق بعودة حركة القطارات أكد محافظ سوهاج أن حركة القطارات بدأت تعود لطبيعتها بعد توقفها على إثر الحادث، مشددًا على أنه تم تقديم الدعم المادي والنفسي لكافة المصابين.

وفي تصريحات سابقة قال المحافظ "إن رئيس الجمهورية يتابع تطورات الحادث شخصيا، مشيرا إلى أن الوضع كان صعب للغاية في البداية نظرا لانقلاب 5 عربات قطار، ولكن تم التصرف سريعا.

وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المحافظة والاتصال بالمحافظات القريبة لطلب المساعدة عند الحاجة.

وأشار إلى أن أكثر نصف عدد المصابين خرجوا من المستشفيات، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تفقدوا أمس المستشفيات واطمئنوا على حالة المصابين، وجرى نقل 3 حالات الحرجة أو شديدة بواسطة طائرة عسكرية أمس للقاهرة، ووزيرة الصحة كانت بصحبتهم، منوها أن جرى تسليم جثث ضحايا الحادث لذويهم عدا جثمانين مجهولين.

وأكد أنه جرى رفع الأنقاض من السكة الحديد وجاري فحص الطريق، والنائب العام تفقد مكان الحادث كما أن فريق الرقابة الإدارية تفحص بشكل دقيق لمكان الحادثة، لافتا أن أكياس الدم متوفرة بالمستشفيات، ولكن المواطنين مبهرين في كل الأوقات، مشيدا بالشباب المشارك في التبرع بالدم، حيث تبرعوا بكميات غير عادية.

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