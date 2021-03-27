تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر





يترقب عشاق ومحبو الزمالك، مواجهة الفارس الأبيض ضد مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل استغلال الأمل الأخير للتأهل للدور الثمانية.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، 3 أبريل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.





من جانبه يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين فقط من أربعة جولات حيث تعادل الزمالك في مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وهزم أمام الترجي الرياضي التونسي في مباراتين، وإليكم ترتيب المجموعة.





1- الترجي التونسي 10 نقاط





2- مولودية الجزائر 8 نقاط





3- الزمالك نقطتين



