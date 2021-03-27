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صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"

السبت 27/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، عددا من البوسترات الخاصة بمسلسله الجديد "الطاووس"، الذي يخوض من خلاله النجم العربي جمال سليمان السباق الرمضاني المقبل 2021.

ونشر المخرج رؤوف عبدالعزيز، عددا من البوسترات المنفصلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكل بطل من أبطال العمل، أبرزهم جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وخالد عليش، وهبة عبد الغني، ورانيا محمود ياسمين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد.

وظهرت كل شخصيات مسلسل "الطاووس" خلال البوسترات بشكل مختلف تماما، حيث ظهروا من خلال الشخصيات التي سيؤدونها في المسلسل، التي حملت في طابعها جانب من الغموض والتشويق من خلال نظراتهم الحادة وطابع الحزن الذي سيطر على ملامحهم هذا إلى جانب كلمة مسلسل الطاووس، والتي ظهرت ملطخة بالدماء.



صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"
صور.. 15 بوسترًا جديدًا لمسلسل "الطاووس"

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